В Сербии сочли визит Зеленского неправильным Посол Боцан-Харченко: в Сербии негативно отнеслись к визиту Зеленского в Белград

Москва18 авг Вести.Для президента Сербии Александра Вучича визит Зеленского не был положительным. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, Вучич в порядке компромисса и проявления определенной уступчивости ЕС идет на отношения с Украиной. В этом контексте и надо рассматривать визит Зеленского.

Я не могу сказать, что для президента Сербии, который находится сейчас в деликатной, непростой ситуации - приближаются выборы, - этот визит был положительным. сказал он

Отношение населения большинства сербского населения к этому визиту абсолютно отрицательное, уверен российский посол

При этом я беру не только ту часть населения, которая настроена пророссийски, а она немалая, но и даже тех людей, которые ориентированы на Запад сказал Александр Боцан-Харченко

Он отметил, что по деловым, профессиональным и даже по семейным причинам, но и они считают этот визит неправильным, ошибочным и отрицательным для Сербии.