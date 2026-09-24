Вучич прокомментировал приглашение Зеленского в Белград Вучич ответил на вопрос журналиста о приглашении Зеленского в Белград

Москва24 сен Вести.Приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белград в начале августа является проявлением сербской политики. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос ИС "Вести" на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналист попросил Вучича прокомментировать визит Зеленского в столицу Сербии.

Знаете, я президент Сербии. Как вы думаете и что вы думаете? Как мы поняли, когда вы разговариваете с украинцами, с американцами? Это наша политика ответил Вучич

Встреча Вучича и Зеленского прошла в Белграде 8 августа без широкой огласки, так как сербский лидер опасался негативной реакции общества. По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов. Вучич подчеркнул, что Сербия не встала на сторону Украины в конфликте с Россией и ничего не потеряла от контактов с Зеленским.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко позднее заявил, что визит Зеленского в Белград не вызывает радости и удовлетворения у Москвы.