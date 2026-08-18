Посол РФ в Сербии: визит Зеленского в Белград не вызывает радости у Москвы Посол РФ Боцан-Харченко: визит Зеленского в Белград не вызывает радости

Москва18 авг Вести.Визит главы киевского режима Владимиру Зеленского в Белград и встреча с президентом Александром Вучичем не вызывает радости и удовлетворения у Москвы, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести".

У нас этот визит, естественно, никакого удовлетворения и радости не вызывает. Это совершенно понятно, это очевидно. Если брать эмоциональную сторону дела, она в любом случае не должна превалировать, но она присутствует и в политических отношениях, и в дипломатических делах отметил дипломат

Со ссылкой на слова министра иностранных дел России Боцан-Харченко добавил, что визит Зеленского в Сербию – результат давления и даже шантажа со стороны Евросоюза.