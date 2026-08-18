Посол РФ объяснил, почему визит Зеленского в Белград нельзя назвать уступкой ЕС Боцан-Харченко: визит Зеленского в Белград нельзя назвать уступкой Евросоюзу

Москва18 авг Вести.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью ИС "Вести" заявил, что визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Белград нельзя назвать уступкой Евросоюзу.

Со ссылкой на слова министра иностранных дел России посол отметил, что визит Зеленского в Сербию – результат давления и даже шантажа со стороны Евросоюза.

Руководство Белграда в рамках своей линии идет на некоторые уступки Евросоюзу… Сказать, что визит Зеленского – это принципиальная уступка, я не могу. Напоминаю еще раз то, что сказал президент Сербии Вучич: принципиальной уступкой и слабостью было бы согласиться на антироссийские санкции, о чем говорит Евросоюз. Или же второе – согласиться на признание Косово. Это второе условие Евросоюза, которое жестко, нагло, в наживном порядке ставится перед Белградом сказал Боцан-Харченко

Он добавил, что визит главы киевского режима в Сербию и переговоры с президентом Вучичем не вызывают радости и удовлетворения у Москвы.