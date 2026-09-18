Варшава вошла в проект антибаллистической коалиции Польша присоединилась к антибаллистической коалиции

Москва18 сен Вести.Польша вступила в антибаллистическую коалицию, куда также вошли многие страны ЕС и Украина, сообщил польский премьер Дональд Туск, его слова приводит агентство Reuters.

О создании антибаллистической коалиции было объявлено в середине июля Украиной и девятью европейскими странами. Она нацелена на совместное развитие противоракетного потенциала и возможностей против баллистических ракет.

С сегодняшнего дня Польша является частью этого масштабного проекта... мы согласовали формы и рамки этого сотрудничества заявил Туск

В пятницу польский премьер поучаствовал в саммите Карпатской инициативы на западе Украины.

В июле глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что у страны нет возможностей для участия в европейской антибаллистической коалиции.