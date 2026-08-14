В Польше выступили против предоставления Украине ракет для Patriot Экс-глава МО Польши Блащак осудил планы передать ВСУ ракеты для Patriot

Москва14 авг Вести.Планы Варшавы по предоставлению Украине снарядов для системы ПВО Patriot осудил экс-министр обороны Польши, политик из оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак.

Как сообщалось, замглавы Минобороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава не исключает передачу Киеву дополнительных ракет для комплексов Patriot в ближайшее время.

Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. А не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздарило их в ущерб нашей безопасности написал Блащак в соцсети X

Ранее в четверг, 13 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для систем Patriot.