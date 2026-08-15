Профессор Веломски поймал Варшаву на противоречии в отношении к России Веломски: Польша противоречит сама себе, передавая ракеты Patriot Киеву

Москва15 авг Вести.Польша противоречит своим же словам о якобы существующей российской угрозе, намереваясь передать ракеты для систем Patriot киевскому режиму, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски.

Ученый отметил, что заявления Варшавы об угрозе со стороны России - лишь удобный нарратив, которым правительство Туска пытается сплотить поляков вокруг себя.

Раз правительство Дональда Туска бесплатно передает Украине противоракетные ракеты, то тем самым признает, что все эти разговоры о российской угрозе - сказки. Потому что если бы угроза была реальной, то ни одной бы не отдали написал Веломски в сети X

Ранее замминистра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая не исключила, что республика передаст дополнительные ракеты для Patriot киевскому режиму.

Намерение правительства Туска вызвало неоднозначную реакцию в Польше.

В частности, политик из оппозиционной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак осудил эту инициативу как подрывающую обороноспособность страны. Он напомнил, что данные ракеты закупались для нужд польской армии, а не киевских боевиков, а потому передача ракет им абсолютно неприемлема.