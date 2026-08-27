Москва27 авгВести.Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом журналистам заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
По его словам, Варшава стремится принимать участие в стратегии ядерного сдерживания Североатлантического альянса, однако без размещения ядерного оружия на польской территории.
Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территориисказал Залевский, слова которого приводит издание Onet
Вместе с тем в марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика стремится обладать ядерным оружием. В начале июня польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил переговоры между Соединенными Штатами и рядом стран Европейского союза о расширении программы Nuclear Sharing.