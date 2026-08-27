В МО Польши утверждают, что страна не хочет размещать у себя ядерное оружие

В Польше ответили на вопрос о размещении в республике ядерного оружия В МО Польши утверждают, что страна не хочет размещать у себя ядерное оружие

Москва27 авг Вести.Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом журналистам заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

По его словам, Варшава стремится принимать участие в стратегии ядерного сдерживания Североатлантического альянса, однако без размещения ядерного оружия на польской территории.

Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории сказал Залевский, слова которого приводит издание Onet

Вместе с тем в марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика стремится обладать ядерным оружием. В начале июня польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил переговоры между Соединенными Штатами и рядом стран Европейского союза о расширении программы Nuclear Sharing.