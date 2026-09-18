Премьер Словакии Фицо не приехал на Украину по причине болезни

Словацкие СМИ опровергли приезд Фицо на Украину Премьер Словакии Фицо не приехал на Украину по причине болезни

Москва18 сен Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приехал на Украину для участия во встрече стран Карпатского региона, сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее появилась информация о том, что на Фицо прибыл на мероприятие в Ивано-Франковской области, куда также, помимо прочих, приехали премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Сербии Александр Вучич.

TASR опровергло эти сведения, написав, что премьер Словакии отменил визит из-за болезни. Отмечается, что на саммите вместо него участовал министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

18 сентября состоялся первый саммит государств, регионов и общин Карпатского региона, на котором был объявлен запуск нового формата сотрудничества "Карпатская восьмерка" (C8).

В нем приняли участие Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также представители от Европейского союза.