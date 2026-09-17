Словацкий премьер Фицо анонсировал поездку на Украину 18 сентября Фицо заявил, что намерен 18 сентября посетить Украину

Москва17 сен Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Украину в пятницу, 18 сентября. Видео заявления появилось на странице политика в соцсетях.

Политик выступил в городе Прешове на востоке Словакии близ границы с Украиной.

Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас сказал Фицо в выступлении

Второго сентября Фицо осудил Украину за очередное требование денег от ЕС.

На 9 мая словацкий премьер приезжал в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине.