Москва17 сенВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен посетить Украину в пятницу, 18 сентября. Видео заявления появилось на странице политика в соцсетях.
Политик выступил в городе Прешове на востоке Словакии близ границы с Украиной.
Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчассказал Фицо в выступлении
Второго сентября Фицо осудил Украину за очередное требование денег от ЕС.
На 9 мая словацкий премьер приезжал в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине.