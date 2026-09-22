Москва22 сенВести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил, почему Будапешт отказался присоединяться к созданной Киевом "Карпатской восьмерке". Он сравнил инициативу с деревенской футбольной командой.
По словам Мадьяра, присоединять суверенное государство к международной инициативе без переговоров или его согласия "совершенно неприемлемо".
Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мячнаписал премьер в соцсети Х
Свой комментарий Мадьяр оставил под постом главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее заявил о замешательстве в Киеве, вызванном решением Венгрии не вступать в "Карпатскую восьмерку".
"Карпатская восьмерка" была создана по инициативе Киева в сентябре. Помимо Украины, в объединение вошли Австрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия.