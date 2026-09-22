Мадьяр через деревенский футбол объяснил отказ Венгрии от "Карпатской восьмерки"

Мадьяр объяснил отказ от "Карпатской восьмерки" на примере деревенского футбола Мадьяр через деревенский футбол объяснил отказ Венгрии от "Карпатской восьмерки"

Москва22 сен Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил, почему Будапешт отказался присоединяться к созданной Киевом "Карпатской восьмерке". Он сравнил инициативу с деревенской футбольной командой.

По словам Мадьяра, присоединять суверенное государство к международной инициативе без переговоров или его согласия "совершенно неприемлемо".

Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч написал премьер в соцсети Х

Свой комментарий Мадьяр оставил под постом главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее заявил о замешательстве в Киеве, вызванном решением Венгрии не вступать в "Карпатскую восьмерку".

"Карпатская восьмерка" была создана по инициативе Киева в сентябре. Помимо Украины, в объединение вошли Австрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия.