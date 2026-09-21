Мадьяр: в Венгрии не будут строить хранилище для нефтепродуктов Украины

Венгрия не намерена строить у себя хранилище для нефтепродуктов Украины Мадьяр: в Венгрии не будут строить хранилище для нефтепродуктов Украины

Москва21 сен Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство страны не допустит строительства на территории Венгрии хранилища нефтепродуктов для Украины.

По его словам, меморандум о взаимопонимании между венгерской MOL и украинским "Нафтогазом" реализован не будет.

Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще сказал Мадьяр, выступая в парламенте

По словам премьера, переговоры MOL с Украиной и США начались с санкции прежних властей, однако после подписания меморандума дальнейших договоренностей достигнуто не было.

Мадьяр также заявил, что Венгрия не входит в объединение "Карпатская восьмерка". По его словам, страну приглашали принять участие в нем, однако Будапешт отказался.

Ранее "Нафтогаз" сообщил о подписании с MOL меморандума о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов в Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. В компании заявляли, что проект должен повысить надежность поставок топлива для украинских потребителей.