Москва20 сенВести.Меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов в Венгрии заключили венгерский энергетический концерн MOL и украинский "Нафтогаз", сообщается в Telegram-канале украинской компании.
Отмечается, что топливо будет храниться в Венгрии недалеко от украинской границы.
Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктурыцитируются слова и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко
Он добавил, что для хранения важно создать дополнительные мощности, так как украинская топливная инфраструктура разрушается.
Так, в начале сентября на Украине были повреждены добывающие мощности "Нафтогаза".