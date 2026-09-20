Украина заключила меморандум о хранении в Венгрии нефтепродуктов

"Нафтогаз" подписал меморандум о хранении нефтепродуктов в Венгрии Украина заключила меморандум о хранении в Венгрии нефтепродуктов

Москва20 сен Вести.Меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов в Венгрии заключили венгерский энергетический концерн MOL и украинский "Нафтогаз", сообщается в Telegram-канале украинской компании.

Отмечается, что топливо будет храниться в Венгрии недалеко от украинской границы.

Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры цитируются слова и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко

Он добавил, что для хранения важно создать дополнительные мощности, так как украинская топливная инфраструктура разрушается.

Так, в начале сентября на Украине были повреждены добывающие мощности "Нафтогаза".