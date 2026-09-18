В Венгрии заявили о наличии альтернативы поставкам нефти из России Минэнерго Венгрии: у страны есть альтернативы поставкам российской нефти

Москва18 сен Вести.Решение о запрете на ввоз российской нефти в Венгрию еще не принято, однако на этот случай у Будапешта есть альтернативы. Об этом заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань в интервью изданию Telex.

Решения о том, что от российской нефти необходимо отказаться, пока нет… Венгрия получила своего рода отсрочку, но неизвестно, как долго она будет действовать… Однако здесь ситуация такая же, о какой я говорил применительно к газу: существуют альтернативные возможности сказал он

Глава ведомства также сообщил, что Венгрия уже начала переговоры с Хорватией о полноценном использовании Адриатического нефтепровода.

Ранее в Венгрии объявили о высылке из страны 10 российских дипломатов. Госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что эта мера была принята в рамках "продуманной стратегии".