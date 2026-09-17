В Венгрии назвали высылку российских дипломатов продуманной стратегией МИД Венгрии: российских дипломатов высылают в рамках продуманной стратегии

Москва17 сен Вести.Высылка российских дипломатов из Венгрии проводится в рамках стратегии, выполнение которой идет "своим чередом", сообщил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей.

Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией сказал Велкей изданию Telex

Он не дал четкий ответ на вопрос, продолжатся ли такие высылки.

Все идет своим чередом. Больше мне добавить нечего. Мы постоянно следим за развитием событий заявил парламентский госсекретарь венгерского МИД

Он отметил, что процесс принятия решений сложен, и важная часть этого процесса – "выбор правильного момента для действий".

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о решении выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По ее словам, дипломаты РФ якобы занимались в Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия даст на это адекватный ответ.