Москва17 сенВести.Высылка российских дипломатов из Венгрии проводится в рамках стратегии, выполнение которой идет "своим чередом", сообщил парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей.
Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегиейсказал Велкей изданию Telex
Он не дал четкий ответ на вопрос, продолжатся ли такие высылки.
Все идет своим чередом. Больше мне добавить нечего. Мы постоянно следим за развитием событийзаявил парламентский госсекретарь венгерского МИД
Он отметил, что процесс принятия решений сложен, и важная часть этого процесса – "выбор правильного момента для действий".
Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о решении выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По ее словам, дипломаты РФ якобы занимались в Венгрии деятельностью, "неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия даст на это адекватный ответ.