Венгрия отреагировала на запрет ЕК на российский газ Венгрия назвала политическим решение ЕК о запрете импорта российского газа

Москва18 сен Вести.Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что решение Еврокомиссии запретить импорт российского газа с октября 2027 года носит политический характер. При этом страна готова выполнить его, если это потребуется.

Это политическое решение Еврокомиссии. Мы его выполним, если надо будет выполнить сказал Капитань в интервью изданию Telex, отвечая на вопрос о запрете на импорт российского газа через год

Министр также подчеркнул, что остаётся оптимистом и допускает, что определённые факторы, приведшие к такому решению Еврокомиссии, могут измениться. В этом случае выполнять предписание не понадобится.