Москва18 сенВести.Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что решение Еврокомиссии запретить импорт российского газа с октября 2027 года носит политический характер. При этом страна готова выполнить его, если это потребуется.
Это политическое решение Еврокомиссии. Мы его выполним, если надо будет выполнитьсказал Капитань в интервью изданию Telex, отвечая на вопрос о запрете на импорт российского газа через год
Министр также подчеркнул, что остаётся оптимистом и допускает, что определённые факторы, приведшие к такому решению Еврокомиссии, могут измениться. В этом случае выполнять предписание не понадобится.