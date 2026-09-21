Эксперт Юшков объяснил, почему Украина строит хранилища нефтепродуктов в Венгрии Эксперт Юшков: Украина строит хранилища в Венгрии из-за кризиса в ЕС

Москва21 сен Вести.Украина строит хранилища нефтепродуктов на территории Венгрии из-за энергетического кризиса внутри Евросоюза, заявил порталу NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что технические и финансовые параметры этого проекта все еще не определены, а сама Венгрия – крупный поставщик нефтепродуктов на Украину.

По сути, Киев хочет зарезервировать за собой топливо, которое есть в Венгрии, Словакии и других регионах, чтобы потом из этого хранилища гарантировано получить себе горючее. Этот проект, скорее, не из-за того, что Россия бьет по топливным резервуарам на самой Украине, хотя это тоже важный момент. Это, скорее, попытка обезопасить себя от кризиса внутри Евросоюза сказал Юшков

Ранее украинский "Нафтогаз" подписал с венгерским энергоконцерном MOL меморандум о строительстве хранилищ нефтепродуктов на территории Венгрии. Предполагается, что цистерны с топливом разместят рядом с украинской границей.