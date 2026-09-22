Москва22 сен Вести.Киев находится в замешательстве из-за конфронтационных заявлений правительства Венгрии в последнее время. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В соцсети Х министр раскритиковал отказ Будапешта вступить в созданное Киевом объединение "Карпатская восьмерка" и указал, что причины такого решения неизвестны. Он также высказался относительно намерения Венгрии не давать разрешение на строительство хранилищ нефтепродуктов для Украины на своей территории.

Всякий раз, когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, ничего хорошего из этого не получается. То, что мы слышим из Будапешта в последнее время, приводит нас в замешательство говорится в его публикации

Сибига убежден, что Венгрия продолжает политику обструкционизма и изоляционизма и после ухода бывшего премьера Виктора Орбана со своего поста. По его словам, "орбанизм" не дал положительных результатов в прошлом и не приведет ни к чему хорошему в будущем.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что власти страны не допустят строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины.