Минобороны США: следует быть готовым к "затяжному конфликту" на Украине Пентагон утверждает, что НАТО следует быть готовой к "затяжному конфликту"

Москва8 сен Вести.НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. Об этом заявил глава политического управления Пентагона Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы, координирующей поставки оружия Киеву.

По его словам, следует "трезво оценивать перспективы" урегулирования украинского конфликта.

С точки зрения военного министерства (США), мы не в состоянии предсказать, когда завершится эта трагическая война... Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годами сказал Колби

8 сентября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил надежду на завершение украинского кризиса до конца своего президентского срока.