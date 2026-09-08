Москва8 сенВести.НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. Об этом заявил глава политического управления Пентагона Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы, координирующей поставки оружия Киеву.
По его словам, следует "трезво оценивать перспективы" урегулирования украинского конфликта.
С точки зрения военного министерства (США), мы не в состоянии предсказать, когда завершится эта трагическая война... Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годамисказал Колби
8 сентября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил надежду на завершение украинского кризиса до конца своего президентского срока.