Уитакер: НАТО не подготовлена к новым вызовам Постпред США Уитакер: НАТО не готова к новым вызовам

Москва23 сен Вести.США имеют более широкий круг приоритетов, чем их союзники по НАТО, поскольку в Вашингтоне пришли к выводу, что альянс подготовлен к новым вызовам хуже, чем следует, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на форуме в Айове.

У нас просто более широкий взгляд. В конечном счете, я думаю, что все дело в уровне амбиций отметил Уитакер

Постпред пояснил, что на первый план выходят гибридные войны, в которых можно победить только с помощью развитой инфраструктуры и новых технологий, в том числе с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Я думаю, мы осознали основную потребность в более боеспособных союзниках. Вы знаете, на самом деле, мы были подготовлены не так хорошо, как следовало бы подчеркнул Уитакер

По его мнению, США слишком долго обманывали сами себя, полагая, что смогут вести мировую войну на два фронта. Нынешняя американская администрация имеет более реалистичный взгляд на внешнюю политику и демонстрацию силы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО инструментом конфронтации и подчеркнул, что сущность альянса остается неизменной.