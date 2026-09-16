Москва16 сен Вести.Согласно данным Института опросов Квиннипэкского университета, средний рейтинг президента США Дональда Трампа составляет 32%. По вопросам экономики и внешней политики его поддержка упала ниже 30%. Такие показатели снижают шансы республиканцев получить большинство мест на предстоящих выборах в Конгресс.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Вышел опрос от Квиннипэка - это довольно влиятельное, большое американское социологическое агентство. Дают они Трампу 32%, рейтинг средний. По экономике и по внешней политике - ниже 30%, то есть там все довольно печально. У демократов преимущество в рамках этого опроса над республиканцами - 11 пунктов. Это разгром, да. То есть, возможно, что итоговый результат будет все-таки не таким плохим - там 6, 7, 8 пунктов. Но в любом случае с таким результатом демократы палату представителей забирают, причем в легкую сказал Дудаков

В преддверии выборов в Конгресс США средняя стоимость дизеля достигла исторического максимума, составив почти 6,5 доллара за галлон. Данная экономическая ситуация создает серьезные политические риски для республиканцев, добавил Дудаков.