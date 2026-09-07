Визит Уиткоффа и Кушнера в РФ может поднять рейтинг республиканцев в США Эксперт: цель визита Уиткоффа и Кушнера - поднять рейтинг республиканцев в США

Москва7 сен Вести.Ключевым событием в российско-американских отношениях стали визиты в Москву и Киев представителей президента США Дональда Трампа. В США республиканцы заявляли о намерении активно работать по "российскому треку". Своим приездом Стив Уиткофф и Джаред Кушнер показали, что направление остается в фокусе внимания. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" историк-международник Андрей Сидоров.

По его словам, перед ноябрьскими выборами в Конгресс республиканцы оказались в уязвимом положении . В администрации США рассчитывают исправить ситуацию, добившись прогресса в вопросе мирного урегулирования между РФ и Украиной.

В российско-американских отношениях есть очень широкий круг вопросов, которые касаются не только Украины. И Украина в известной степени является пробкой для решения многих других проблем, особенно с администрацией Трампа. Сейчас он [Трамп] попал в очень сложное положение, и, кстати говоря, интенсификация российско-американских связей, я как раз связываю с тем, что Трамп перед выборами, [которые пройдут] третьего ноября, согласно опросам, они очень неблагоприятны для Республиканской партии. Может быть, одну палату удастся им отстоять, то есть Сенат. Но тем не менее Трамп хочет исправить эту ситуацию, особенно учитывая то, что он там два года назад заявлял и обещал американцам. Поэтому ему сейчас нужно показать свою активность на российском треке сказал Сидоров

Согласно данным исследования, проведенному по заказу газеты Financial Times, рейтинг одобрения Трампа обвалился до рекордного минимума.

Победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может стать главным риском для американской экономики, считает директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт.