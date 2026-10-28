Трамп допустил новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс

"Все возможно": Трамп не исключил новых ударов по Ирану Трамп допустил новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.

Все возможно сказал он

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о вероятности новых ударов по Ирану, заданный на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, куда американский лидер прибыл из штата Техас.

Ранее, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Техасе, Трамп выразил уверенность, что конфликт США и Израиля с Ираном скоро завершится.

Она (война - прим. ред.) закончится очень скоро, и мы победим, как мы победили в Венесуэле... Она может закончиться в любой момент, когда я этого захочу заявил он

В одном из предыдущих заявлений глава Белого дома обещал лишить Тегеран ядерного оружия и говорил, что Вашингтон находится на пороге более значительной победы над Ираном.