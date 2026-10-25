Москва25 окт Вести.США допускают возможность возобновления ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Неужели вы думаете, что я вам расскажу, если собираюсь это сделать? Есть вероятность, что я это сделаю. Есть также вероятность того, что у нас получится хорошее крупное соглашение. Я могу закончить дело. Или, может быть, они заключат сделку. Я точно не знаю. В любом случае мы выиграем