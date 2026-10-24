Азизи: Иран может за час сделать Израиль непригодной для проживания территорией

Азизи: Иран может за час превратить Израиль в непригодную для жизни территорию Азизи: Иран может за час сделать Израиль непригодной для проживания территорией

Москва24 окт Вести.Иран может за один час сделать Израиль невозможной для проживания территорией в случае любых действий, направленных против национальной безопасности Ирана, заявил глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в соцсети X.

В случае любых действий, направленных против национальной безопасности Ирана, превратить Израиль в невозможную для проживания территорию займет не более часа отметил Азизи

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что президент США Дональд Трамп склоняется к возобновлению боевых действий против Ирана, но окончательное решение пока не принято.

По данным WSJ, Трампу представили несколько сценариев действий против Ирана - от ударов по ядерным объектам и инфраструктуре до наземной операции на иранских островах.