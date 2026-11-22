Москва22 нояВести.Президент США Дональд обдумывает возможность возобновить удары по Ирану в случае, если не достигнет соглашения с ним об окончании конфликта, заявил журналист Fox News Трай Йингст после беседы с главой Белого дома.
Также Трамп сообщил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, но в непрямом формате, а через катарских посредников.
Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделкасказал Йингст
Ранее Трамп заявил, что не думает о смене власти в Иране, так как его никогда не волновало текущее руководство Исламской Республики. До этого он утверждал, что Иран пока не готов к настоящей сделке с США об урегулировании конфликта.
Президент США объяснил, почему сделки с Тегераном до сих пор нет: "они не желают заключать сделку, которая устраивала бы меня".