Трамп заявил, что не обдумывает смену власти в Иране

Трамп не собирается менять власть в Иране Трамп заявил, что не обдумывает смену власти в Иране

Москва21 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не думает о смене власти в Иране.

Меня никогда особо не волновал режим​​​. Знаете, некоторые говорили о смене режима, но объясните, что это значит сказал Трамп телеканалу Fox News

Ранее он заявил, что Иран пока не готов к настоящей сделке с США об урегулировании конфликта. До этого глава Белого дома сообщал, что намерен завершить конфликт с Исламской Республикой в ближайшее время.

Между тем газета The New York Times утверждала, что Трамп изучает варианты продолжения военной операции против Ирана. Исламская Республика обещала нанести США серьезный ущерб в том случае, если Вашингтон не примет условия Тегерана по мирному урегулированию конфликта и продолжит противостояние.