Москва21 нояВести.Если США не примут сформулированные ранее Тегераном условия по мирному урегулированию конфликта, то Иран готов дать американцам серьезный отпор. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Абольфазль Зохреванд.
По его словам, его страна полностью готова к войне.
Мы, безусловно, полностью готовы к противостоянию и войне и нанесем им ущерб, который обойдется им гораздо дороже того, что они хотели дать нам за столом переговоровсказал Зохреванд
Он также добавил, что иранцы "преподадут урок" США.
С независимыми странами нельзя поступать так, как они поступили с Ливией, Суданом, Сирией, Ираком и Афганистаномзаявил депутат
Зохреванд также отметил, что американцы не умеют вести переговоры в нормальном ключе, постоянно говоря о капитуляции Ирана
В такой ситуации выходом будут война и надлежащий отпор агрессору, чтобы он дошел до точки, когда начнет считаться с нашими интересамиподытожил представитель Меджлиса
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить с Соединенными Штатами соглашение об урегулировании конфликта, которое устраивало бы Вашингтон.