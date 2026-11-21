Иран готов к войне с США в случае непринятия его условий

В Иране пообещали преподать США урок Иран готов к войне с США в случае непринятия его условий

Москва21 ноя Вести.Если США не примут сформулированные ранее Тегераном условия по мирному урегулированию конфликта, то Иран готов дать американцам серьезный отпор. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Абольфазль Зохреванд.

По его словам, его страна полностью готова к войне.

Мы, безусловно, полностью готовы к противостоянию и войне и нанесем им ущерб, который обойдется им гораздо дороже того, что они хотели дать нам за столом переговоров сказал Зохреванд

Он также добавил, что иранцы "преподадут урок" США.

С независимыми странами нельзя поступать так, как они поступили с Ливией, Суданом, Сирией, Ираком и Афганистаном заявил депутат

Зохреванд также отметил, что американцы не умеют вести переговоры в нормальном ключе, постоянно говоря о капитуляции Ирана

В такой ситуации выходом будут война и надлежащий отпор агрессору, чтобы он дошел до точки, когда начнет считаться с нашими интересами подытожил представитель Меджлиса

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить с Соединенными Штатами соглашение об урегулировании конфликта, которое устраивало бы Вашингтон.