Иранский журналист сообщил о подготовке к серьезной войне с США Иранский журналист Муаззин: Иран готовится к окончательной войне с США

Москва2 окт Вести.В Иране готовятся к окончательной войне с Соединенными Штатами и странами, которые их поддерживают. Решить конфликт дипломатическим путем стало невозможно. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил иранский журналист Хаял Муаззин.

По его словам, в Исламской Республике осознают, что решать вопрос на текущем этапе можно лишь силовым путем.

В Иране проводится обучение женщин, молодежи, стариков, подготовка к войне. После окончания, так скажем, "Рамазанского конфликта", иранский народ прекрасно знал и прекрасно до сих пор понимает, что никакой политический, дипломатический канал не может играть роль в этом вопросе. И здесь только можно решать вопрос путем силы. Потому что Иран доказал всему миру, что он всегда был сторонником переговоров. Мы несколько раз проводили переговоры и видели, чем это закончилось — убили наших верховных лидеров, наших генералов. Поэтому Иран и иранский народ готовятся к окончательной войне с американскими силами и рядом стран, которые их поддерживают отметил Муаззин

По мнению журналиста, после конфликта с США изменится мир, и Иран станет одной из сильных держав на Ближнем Востоке.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью ИС "Вести" сообщил, что Иран предлагал собственные варианты урегулирования конфликта с США через посредников – Катар и Пакистан.