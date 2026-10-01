В МИД Ирана назвали условия урегулирования конфликта с США Замглавы МИД Ирана потребовал гарантий прекращения войны и открытия Ормуза

Москва1 окт Вести.Иран предлагал свои варианты урегулирования конфликта с США через посредников, Катар и Пакистан. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Он отметил, что среди этих предложений семидневный план урегулирования.

Мы требуем объективных гарантий прекращения этой войны на всех фронтах, освобождения заблокированного имущества, снятия блокады и многого другого. Согласно инициативе, выдвинутой Исламской Республикой Иран, если американская сторона выполнит все свои обязательства, то в рамках соглашения мы готовы открыть Ормузский пролив и начать переговоры сказал он

Ранее замглавы МИД Ирана оценил прогресс в переговорах с США.