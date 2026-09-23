Иран озвучил Вашингтону условие для возобновления судоходства через Ормуз Джалали: США должны принять новый статус Ормуза для прохода судов

Москва23 сен Вести.Если Соединенные Штаты хотят возобновления судоходства через Ормузский пролив, они должны принять его новый юридический статус, который будет определяться Ираном и Оманом.

Об этом "Ведомостям" заявил иранский посол в России Казем Джалали.

Если они (США) хотят судоходство через Ормузский пролив сейчас, они должны принять новый юридический статус этого пролива, который будет определяться именно двумя обладателями этого пролива – Ираном и Оманом заявил посол

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес отметил, что в Ормузском проливе за время военного конфликта США, Израиля и Ирана погибли минимум 22 моряка.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о координации усилий в вопросе обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.