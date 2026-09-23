Москва23 сенВести.Если Соединенные Штаты хотят возобновления судоходства через Ормузский пролив, они должны принять его новый юридический статус, который будет определяться Ираном и Оманом.
Об этом "Ведомостям" заявил иранский посол в России Казем Джалали.
Если они (США) хотят судоходство через Ормузский пролив сейчас, они должны принять новый юридический статус этого пролива, который будет определяться именно двумя обладателями этого пролива – Ираном и Оманомзаявил посол
Ранее генеральный секретарь Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес отметил, что в Ормузском проливе за время военного конфликта США, Израиля и Ирана погибли минимум 22 моряка.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о координации усилий в вопросе обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.