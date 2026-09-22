Москва22 сенВести.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о координации усилий в вопросе обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.
Об итогах встречи с главой Белого дома он написал в соцсети X
Мы решили действовать сообща, чтобы снизить напряженность на энергетических рынках, защитить критически важную инфраструктуру на Ближнем Востоке и свободу судоходства в Ормузском проливесообщил Макрон
Ранее генеральный секретарь Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес отметил, что в Ормузском проливе за время военного конфликта США, Израиля и Ирана погибли минимум 22 моряка.