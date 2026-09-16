ООН: свыше 20 моряков погибли с начала войны США и Ирана

В ООН назвали число моряков, погибших за время войны США и Ирана ООН: свыше 20 моряков погибли с начала войны США и Ирана

Москва16 сен Вести.Минимум 22 моряка погибли в Ормузском проливе за время военного конфликта США, Израиля и Ирана, заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) при Организации Объединенных Наций Арсенио Домингес.

По его данным, с начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля ИМО зафиксировала 80 нападений на международные суда в Ормузском проливе и его окрестностях, в результате которых погибли по меньшей мере 22 моряка и многие получили ранения.

Домингес подчеркнул, что атаки на суда идут со стороны разных государств и призвал к прекращению ударов.

Генсек ИМО отметил, что когда нарушается судоходство, последствия выходят далеко за рамки морского сектора, "оказывая влияние на экономику, цепочки поставок и повседневную жизнь".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе и ограничить прохождение недружественных судов по Ормузскому проливу. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам.