Москва23 июнВести.Международная морская организация (ИМО) ООН в координации с иранскими, оманскими и американскими властями приступит к эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал генсек ИМО Арсенио Домингес.
Мы приступим к осуществлению плана эвакуации более 11 тыс. моряков, застрявших в регионесказал он
Домингес уточнил, что получены гарантии безопасности, также проверены условия для безопасного судоходства, чтобы было возможно организовать эти операции.
По данным Домингеса, в результате конфликта, начатого Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, погибли 14 моряков.
17 июня американская и иранская стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
Вместе с тем в Иране заявили, что управление Ормузским проливом не вернется к тому, что было до конфликта с США. Иранская сторона будет осуществлять контроль над морской артерией, при этом соблюдая международные нормы.
В марте Домингес проинформировал о 20 тысячах застрявших в Персидском заливе моряков.