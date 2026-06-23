ООН приступит к эвакуации 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе

ООН эвакуирует 11 тысяч застрявших в Персидском заливе моряков ООН приступит к эвакуации 11 тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе

Москва23 июн Вести.Международная морская организация (ИМО) ООН в координации с иранскими, оманскими и американскими властями приступит к эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал генсек ИМО Арсенио Домингес.

Мы приступим к осуществлению плана эвакуации более 11 тыс. моряков, застрявших в регионе сказал он

Домингес уточнил, что получены гарантии безопасности, также проверены условия для безопасного судоходства, чтобы было возможно организовать эти операции.

По данным Домингеса, в результате конфликта, начатого Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, погибли 14 моряков.

17 июня американская и иранская стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Вместе с тем в Иране заявили, что управление Ормузским проливом не вернется к тому, что было до конфликта с США. Иранская сторона будет осуществлять контроль над морской артерией, при этом соблюдая международные нормы.

В марте Домингес проинформировал о 20 тысячах застрявших в Персидском заливе моряков.