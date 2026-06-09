UKMTO: 29 судов атаковано на Ближнем Востоке с начала конфликта вокруг Ирана

С начала конфликта вокруг Ирана 29 судов на Ближнем Востоке подверглись атакам UKMTO: 29 судов атаковано на Ближнем Востоке с начала конфликта вокруг Ирана

Москва9 июн Вести.Как минимум 29 судов подверглись нападениям в ближневосточных водах с момента начала войны США и Израиля против Ирана, следует из отчета, опубликованного Центром координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Документ охватывает период с 28 февраля по 8 июня. В нем говорится, что за это время "UKMTO получил 54 сообщения об инцидентах с судами, действующими в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива". Как отмечается, 29 из этих сообщений – нападения на суда, 23 – сведения о подозрительной активности, два – случаи захвата судов.

Таким образом статистика свидетельствует о сокращении числа инцидентов за последний месяц: с 5 мая, когда UKMTO опубликовал аналогичный отчет, зафиксированы лишь четыре новых нападения и пять случаев подозрительной активности.

По данным Международной морской организации ООН, с начала ближневосточного противостояния произошел 41 инцидент, в результате происшествий погибли 11 моряков, несколько получили тяжелые ранения.

Ранее газета The New York Times писала, что американские военные сопроводили более 100 коммерческих судов через Ормузский пролив в прошлом месяце. При этом еще в начале мая президент США Дональд Трамп объявлял о приостановке операции по сопровождению судов в проливе на время выработки мирного соглашения с Ираном.