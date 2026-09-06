Иран заявил об ударах по трем связанным с США танкерам в Ормузском проливе

Иран нанес удары по трем аффилированным с США танкерам в Ормузском проливе Иран заявил об ударах по трем связанным с США танкерам в Ормузском проливе

Москва6 сен Вести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали в Ормузском проливе три нефтяных танкера, связанных с США. Об этом заявил командующий ВМС КСИР Али Азими.

По информации Азими, суда следовали по несогласованным маршрутам, передает гостелерадиокомпания IRIB. Он также сообщил об ударах еще по трем кораблям в других районах, не уточнив их наименования и степень повреждений.

Командующий призвал экипажи в Персидском заливе и у Ормузского пролива не использовать несанкционированные маршруты и не участвовать в предполагаемых провокациях США.

В противном случае эти суда станут мишенью предупредил Азими

Ранее Тегеран пригрозил США усилением ударов в ответ на атаки по иранским судам.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума истек, а США продолжают наносить удары по Ирану.