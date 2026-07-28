Иран оставит особый режим для прохода российских судов через Ормузский пролив

Иран сохранит особый порядок прохода российских судов через Ормузский пролив Иран оставит особый режим для прохода российских судов через Ормузский пролив

Москва28 июл Вести.Иран продолжит предоставлять российским судам особые условия для прохода через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ТАСС.

Тегеран подтверждает, что суда, предназначенные для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, а также другие российские суда продолжат проходить по Ормузскому проливу в особом порядке, отметил Джалали.

Естественно, для дружественных стран действует и продолжит действовать особый режим приводит ТАСС слова Джалали

Президент Владимир Путин сообщил, что в 2025 году через Ормузский пролив осуществили примерно 30% мирового морского экспорта нефти.

Президент США Дональд Трамп для контроля над нефтяными ценами распорядился частично снять санкции с нефтяной отрасли ряда стран. Однако глава Белого дома считает, что июньский рост цен на углеводороды был искусственным и необоснованным.

США могут в 20 раз нарастить количество ударов по Ирану, если Тегеран продолжит противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив, заявил Трамп.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял, что Тегеран откроет судоходство в Ормузском проливе для стран, которые решатся выдворить послов США и Израиля.