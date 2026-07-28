Москва28 июлВести.Иран продолжит предоставлять российским судам особые условия для прохода через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ТАСС.
Тегеран подтверждает, что суда, предназначенные для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, а также другие российские суда продолжат проходить по Ормузскому проливу в особом порядке, отметил Джалали.
Естественно, для дружественных стран действует и продолжит действовать особый режимприводит ТАСС слова Джалали
Президент Владимир Путин сообщил, что в 2025 году через Ормузский пролив осуществили примерно 30% мирового морского экспорта нефти.
Президент США Дональд Трамп для контроля над нефтяными ценами распорядился частично снять санкции с нефтяной отрасли ряда стран. Однако глава Белого дома считает, что июньский рост цен на углеводороды был искусственным и необоснованным.
США могут в 20 раз нарастить количество ударов по Ирану, если Тегеран продолжит противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив, заявил Трамп.
Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял, что Тегеран откроет судоходство в Ормузском проливе для стран, которые решатся выдворить послов США и Израиля.