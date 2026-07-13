Аракчи: Трамп абсолютно прав в требовании компенсаций за проход через Ормуз

Аракчи согласился с Трампом по вопросу компенсаций за проход через Ормуз Аракчи: Трамп абсолютно прав в требовании компенсаций за проход через Ормуз

Москва13 июл Вести.Президент США Дональд Трамп прав в том, что страна, обеспечивающая безопасность судоходства в Ормузском проливе, должна получать компенсацию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

При этом он отметил, что Иран всегда был и будет гарантом этой безопасности.

Президент США абсолютно прав. Любая страна, обеспечивающая безопасный проход коммерческих судов через пролив Ормуз, должна получать компенсацию за эту услугу сказал Аракчи

Министр добавил, что 20% от стоимости груза за проход через пролив является слишком большой платой, и Тегеран будет действовать более справедливо.

Ранее сообщалось, что грузовые суда из-за новой волны эскалации конфликта между Ираном и Соединенными Штатами начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении.