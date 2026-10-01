Замглавы МИД Ирана о переговорах с США: мяч на американской стороне

Замглавы МИД Ирана оценил прогресс в переговорах с США Замглавы МИД Ирана о переговорах с США: мяч на американской стороне

Москва1 окт Вести.Иран рассчитывает дипломатическим путем урегулировать конфликт к США. Со своей стороны официальный Тегеран представил инициативу, теперь мяч на американской стороне. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.

Наша цель - попытаться положить конец этому кризису дипломатическим путем, хотя другая сторона неоднократно срывала переговоры. Мы старались предложить свои варианты через посредников, в том числе Катар и Пакистан. Среди этих предложений - семидневный план урегулирования, или семидневная инициатива. Мы представили этот план американской стороне через Катар. Мяч на американской стороне сообщил дипломат

При этом, подчеркнул замглавы МИД Ирана, у Исламской Республики есть много причин не доверять Соединенным Штатам и нынешней администрации.

Поэтому мы требуем объективных гарантий прекращения этой войны на всех фронтах уточнил Хатибзаде

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал скорое принятие решения по ситуации с Ираном.