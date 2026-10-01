Москва1 окт Вести.Иран, Россия и Китай должны противостоять беззаконию США и американскому посягательству на международное право, заявил в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.

Соединенные Штаты пытаются навязать свою волю другим странам с помощью грубой силы. В этом вопиющем применении силы и нарушении общепризнанных норм они больше не стесняются: они открыто нападают, нарушают международное право. Они начинают войну и пытаются изменить политические структуры других государств. Мы находимся в новом пространстве, где у суверенных государств нет другого выбора, кроме как объединиться против этого мятежа и этого беззакония подчеркнул он

По его мнению, суверенным странам необходимо сообщать противостоять этому.

Независимые страны, такие, как Иран, Россия и Китай, должны противостоять этому нападению на международное право и этой войне против законов и норм. Такие форматы, как БРИКС и ШОС, являются ответом на кризис международной системы, вызванный неповиновением США, и дают надежду на более справедливый мир, основанный на общепринятых правилах. Но нам еще многое предстоит сделать сказал дипломат

Ранее РФ и Китай заблокировали в ООН продление мандата экспертов по иранским санкциям.