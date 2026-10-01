Москва1 октВести.У развития отношений между Ираном и Россией есть потенциал. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.
По его словам, отношения между двумя государствами являются историческими, и сегодня они развиваются на уровне стратегического партнерства.
Между Ираном и Россией подписан всеобъемлющий документ о стратегическом партнерстве, который является основой для формирования глубоких и стратегических отношений. Это была воля Тегерана и Москвы, чтобы превратить отношения в такое партнерство. Сотрудничество также важно в экономической, политической сферах, сфере безопасности, военной, культурной и в сфере народного общенияотметил он
Хатибзаде также отметил, что всестороннее развитие отношений между Тегераном и Москвой является очень многообещающим.
И, конечно, несмотря на это, несмотря на наши возможности, нам все еще нужно выйти на новый уровень отношений. Многие потенциальные возможности остаются нетронутыми, и Тегеран, и Москва изо дня в день пытаются активировать новые путиотметил дипломат
Ранее посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали назвал искусство связующим звеном в отношениях двух стран.