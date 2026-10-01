Замглавы МИД Ирана: отношениям Москвы и Тегерана есть, куда развиваться

Замглавы МИД Ирана рассказал о перспективах отношений Москвы и Тегерана Замглавы МИД Ирана: отношениям Москвы и Тегерана есть, куда развиваться

Москва1 окт Вести.У развития отношений между Ираном и Россией есть потенциал. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.

По его словам, отношения между двумя государствами являются историческими, и сегодня они развиваются на уровне стратегического партнерства.

Между Ираном и Россией подписан всеобъемлющий документ о стратегическом партнерстве, который является основой для формирования глубоких и стратегических отношений. Это была воля Тегерана и Москвы, чтобы превратить отношения в такое партнерство. Сотрудничество также важно в экономической, политической сферах, сфере безопасности, военной, культурной и в сфере народного общения отметил он

Хатибзаде также отметил, что всестороннее развитие отношений между Тегераном и Москвой является очень многообещающим.

И, конечно, несмотря на это, несмотря на наши возможности, нам все еще нужно выйти на новый уровень отношений. Многие потенциальные возможности остаются нетронутыми, и Тегеран, и Москва изо дня в день пытаются активировать новые пути отметил дипломат

Ранее посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали назвал искусство связующим звеном в отношениях двух стран.