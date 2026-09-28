Посол Ирана в РФ назвал искусство связующим звеном в отношениях двух стран Посол Джалали: язык искусства - общий язык России и Ирана

Москва28 сен Вести.Язык искусства является связующим звеном в отношениях России и Ирана. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

Отношения между двумя народами дают больше возможностей нашим государствам развивать свое политическое взаимодействие. И чем больше два народа знают друг о друге, тем лучше для наших политических отношений. Язык искусства - это наш общий язык, это язык сердца сказал он

В Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Астрахани с 25 сентября по 4 октября проходят дни иранской культуры - выставки живописи и графики, традиционных ремесел, показы мод.

Старт программе дал концерт иранского оркестра на сцене Большого театра.