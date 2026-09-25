Абдразаков заявил, что у России остались друзья на Западе в сфере культуры Абдразаков: РФ и Запад должны совместно через культуру возобновить отношения

Москва25 сен Вести.У России еще остались друзья среди западных партнеров в культурной сфере, однако на данный момент еще существует некая преграда, которая мешает полноценному возобновлению отношений. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, народный артист РФ Ильдар Абдразаков.

У нас есть друзья, которые нас ждут, которые звонят и сами хотят приехать к нам, приглашают нас, но есть пока еще какая-то преграда… которую мы должны совместными усилиями, через культуру, через спорт, как-то пройти, преодолеть, и уже выйти на тот этап, когда мы могли бы свободно, спокойно общаться и передавать друг другу свои знания и навыки… Тем самым мы вновь соединимся на одной сцене объяснил Абдразаков

Ранее в Русском музее заявили о невозможности наладить какие-либо связи с западными коллегами, потому что они боятся проявлять подобного рода инициативу.