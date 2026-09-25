Манилова: многие музеи на Западе хотят наладить связи с Россией, но боятся

В Русском музее заявили о невозможности наладить отношения с западными коллегами Манилова: многие музеи на Западе хотят наладить связи с Россией, но боятся

Москва25 сен Вести.На данный момент с западными музеями невозможно наладить какие-либо связи, потому что они боятся проявлять подобного рода инициативу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

С западными музеями невозможно сейчас наладить связи. Во-первых, по простой человеческой причине, многие хотят, но боятся. Опасаются, безусловно, проявлять такого рода инициативу. Мы просто об этом знаем отметила она

По ее словам, организация обменных выставок с западными коллегами также невозможна из-за отсутствия гарантий при перемещении музейных ценностей.

Во-вторых, из практических соображений, потому что невозможно перевозить, перемещать через границу произведений искусства, это невозможно в сегодняшних условиях. Должно быть доверие между странами. Должны действовать законы, должны действовать государственные гарантии неприкосновенности музейных ценностей. Когда этим гарантиям сегодняшним верить невозможно, поэтому невозможны обменные выставки подчеркнула Манилова

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что остервенелый "накат" на русскую культуру, в том числе закрытие культурных российских центров, стал частью борьбы с традиционными ценностями, которые на Западе считают несоответствующими либерализму.