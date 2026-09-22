Лавров назвал борьбой с ценностями отмену российской культуры на Западе Лавров: Запад борется с традиционными ценностями, отменяя культуру России

Москва22 сен Вести.Остервенелый "накат" на российскую культуру, в том числе закрытие культурных центров России, стал частью борьбы стран Запада с традиционными ценностями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вот этот вот остервенелый накат на русские дома, российские центры науки и культуры. Сейчас закрыли один из самых знаменитых центров в Берлине, закрыли генеральное консульство в Бонне... Это тоже борьба сказал Лавров на открытии IV международного форума "Диалог о фейках"

Министр добавил, что Россия, как и страны мирового большинства, отстаивает традиционные ценности, которые Запад считает несоответствующими либерализму.

Ранее в Бонне было закрыто российское генконсульство. Кроме того, 1 сентября ФРГ приняла решение денонсировать соглашение о работе Русского дома в Берлина.