Захарова объяснила, почему в Бонне закрыли российское генконсульство Захарова объяснила, почему в Бонне закрыли Генконсульство России

Москва19 сен Вести.Германия закрыла генконсульство РФ перед выборами в Госдуму, понимая, что консульском учете в Бонне состояло более 200 000 российских граждан. Об этом заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Закрыли именно 18 сентября, в день, когда должно было начаться голосование. А вы понимаете почему Бонн? Потому что там только на консульском учете, а как вы понимаете, возможности голосования предоставляются российским гражданам, а вот только на консульском учете в Бонне состояло более 200 000 российских граждан, которым официальный Берлин воспрепятствовал в их волеизъявлении сообщила Захарова

Но это не повлияло на возможность проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

Несмотря ни на закрытие Генконсульства, ни на высылку дипломатов, такая возможность у них будет, они должны ознакомиться с ней на сайте нашего посольства в Берлине, что они и сделали, так как моментально же наши дипломаты в Германии развернули соответствующую работу подчеркнула она

Захарова отметила, что власти Германии согласовали работу только одного избирательного участка. Ранее их было 30. Аналогичная тенденция наблюдается в странах Прибалтики.