Москва9 сенВести.В немецком городе Бонне ликвидирован избирательный участок для выборов в Госдуму России, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК РФ.
Данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства Российской Федерации в этом городесообщил член ЦИК РФ Павел Андреев
Ранее ЦИК принял решение об открытии 333 избирательных участков в 152 странах мира, на которых смогут проголосовать российские граждане находящиеся или проживающие за рубежом.