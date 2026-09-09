В Бонне ликвидирован российский избирательный участок В немецком Бонне закрыт российский избирательный участок

Москва9 сен Вести.В немецком городе Бонне ликвидирован избирательный участок для выборов в Госдуму России, сообщает ТАСС. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК РФ.

Данный участок ликвидирован в связи с недружественными действиями правительства ФРГ в связи с закрытием генерального консульства Российской Федерации в этом городе сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев

Ранее ЦИК принял решение об открытии 333 избирательных участков в 152 странах мира, на которых смогут проголосовать российские граждане находящиеся или проживающие за рубежом.