Россиян в Западной Германии лишили возможности голосовать на выборах в Госдуму Генконсульству в Бонне пришлось приостановить подготовку к выборам в Госдуму

Москва4 сен Вести.Из-за закрытия генерального консульства в немецкой Бонне его сотрудникам пришлось приостановить подготовку к голосованию на выборах в Госдуму России, рассказал генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий в интервью ИС "Вести".

Немецкие власти объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне, возложив на Россию ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг.

Вместо положенных в таком случае шести месяцев дипломатам дали на сборы всего три недели. Этот срок истечет точно перед выборами в Государственную Думу России. Так что во всей западной Германии у россиян не будет возможности голосовать.

Мы вели действительно подготовку к выборам, теперь ее придется приостанавливать. И в целом сейчас проводить мероприятия по закрытию генконсульства, не позднее 18 сентября нам предписано покинуть территорию ФРГ… Это очень печальное событие, самое главное, что оно совершенно ничем не подкреплено, никаким доказательствами отметил Красницкий

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что посольство России в Берлине после закрытия генконсульства в Бонне сделает все возможное для обеспечения консульского доступа даже в самых отдаленных регионов Германии.