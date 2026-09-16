Лавров: россияне не отдадут свою культуру за "деревянные бусы" Запада Лавров заявил о неготовности россиян менять свои ценности на блага Запада

Москва16 сен Вести.Российские граждане не готовы поступиться многовековыми традициями и культурой ради западных благ, сравнимых с "деревянными бусами". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.

Граждане наши в большинстве своем, я со многими общаюсь, они понимают, что для того, чтобы двигаться к улучшению условий жизни, чтобы обеспечивать свое благосостояние, благополучие, им нужна сильная страна, им нужна сильная Россия. И помимо чисто бытового комфорта подавляющее большинство наших граждан все-таки несет в себе те традиции, ту культуру, которые формировались за всю нашу тысячелетнюю историю. И эти традиции подавляющее большинство населения России не готово просто отдать за, я не знаю, деревянные бусы или там что еще им может предлагать Запад заявил Лавров

Министр отметил, что большинство россиян осознают: для повышения качества жизни и благосостояния необходима сильная страна.

По словам дипломата, помимо стремления к бытовому комфорту, подавляющая часть общества бережно относится к тысячелетней истории и духовному наследию и не станет жертвовать ими ради иллюзорных обещаний со стороны Запада.