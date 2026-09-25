Москва25 сенВести.Возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе не имеет альтернативы дипломатическому пути, отметили министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Об итогах встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, прошедшей за закрытыми дверями в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в российском МИД.
Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь, сложившейся ситуации вокруг Ирана.
Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиляговорится в сообщении на сайте министерства
Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на различных уровнях.
1 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита ШОС в Бишкеке подчеркнул, что россияне восхищаются мужеством иранского народа. Москва также помогает Тегерану поставками важных товаров, добавил российский лидер.